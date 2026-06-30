La conduttrice dal 2 luglio sarà nuovamente in tv con “Battiti Live” insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia

La 45enne confida dove trascorrerà le vacanze, appena andrà nuovamente in pausa dal piccolo schermo

Ilary Blasi si prende la cover di Tv Sorrisi e Canzoni insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal 2 luglio sarà in tv, su Canale 5, con Battiti Live con i suoi compagni d’avventura. Al settimanale racconta la gioia per il ritorno dopo il successo del suo GF Vip, ma non solo. Rivela cosa le fa aumentare i battiti del suo cuore in questo periodo. Ironica, confida che non è l’amore…

''E’ il minimo…'': Ilary Blasi rivela cosa le fa aumentare i battiti del suo cuore in questo periodo

Per ricaricarsi, dopo la lunga maratona col reality show, la 45enne è andata in Grecia per cinque giorni col fidanzato Bastian Muller. Ora è al lavoro. Quando le si chiede cosa faccia aumentare il ritmo del suo cuore adesso, svela: “Il tapis roulant che faccio ogni mattina. Lo prendo come un dovere: è il minimo per mantenermi in forma. Riesco a percorrere quattro chilometri al giorno, rigorosamente con l’aria condizionata”.

La Blasi ha però anche lei qualche spavento che le accelera il ritmo cardiaco: “Sono abbastanza tranquilla e mi controllo molto. Però, da mamma, quando mi sveglio alle tre di notte e i ragazzi non sono ancora rientrati, mi si ferma il cuore”.

La conduttrice dal 2 luglio sarà nuovamente in tv con “Battiti Live” insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. In foto dietro le quinte con la figlia Chanel e Filippo Laurino, i due vincitori di Pechino Express

La presentatrice appena finirà di registrare il programma, che va in onda da Trani, in Puglia, si prenderà un altro periodo di ferie: “Ad agosto sarò a Ibiza con la famiglia e poi a Cortina. Mi piace alternare mare e montagna”. La figlia 19enne Chanel è ormai famosa, dopo aver trionfato con Filippo Laurino, figlio della sua manager Graziella Lopedota, a Pechino Express: “Ormai quando la gente ci incontra, ci chiede solo di loro”. Lei non farebbe mai l’avventura della sua ragazza: “Neanche morta! Troppo faticoso. Graziella invece partirebbe subito in coppia con me. Preferisco divani e piscina del GF Vip. E poi mi è passata la fantasia quando Chanel mi ha raccontato com’è andata”.