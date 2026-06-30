''E’ il minimo…'': Ilary Blasi rivela cosa le fa aumentare i battiti del suo cuore in questo periodo

- La conduttrice dal 2 luglio sarà nuovamente in tv con “Battiti Live” insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia
- La 45enne confida dove trascorrerà le vacanze, appena andrà nuovamente in pausa dal piccolo schermo
Ilary Blasi si prende la cover di Tv Sorrisi e Canzoni insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal 2 luglio sarà in tv, su Canale 5, con Battiti Live con i suoi compagni d’avventura. Al settimanale racconta la gioia per il ritorno dopo il successo del suo GF Vip, ma non solo. Rivela cosa le fa aumentare i battiti del suo cuore in questo periodo. Ironica, confida che non è l’amore…
Per ricaricarsi, dopo la lunga maratona col reality show, la 45enne è andata in Grecia per cinque giorni col fidanzato Bastian Muller. Ora è al lavoro. Quando le si chiede cosa faccia aumentare il ritmo del suo cuore adesso, svela: “Il tapis roulant che faccio ogni mattina. Lo prendo come un dovere: è il minimo per mantenermi in forma. Riesco a percorrere quattro chilometri al giorno, rigorosamente con l’aria condizionata”.
La Blasi ha però anche lei qualche spavento che le accelera il ritmo cardiaco: “Sono abbastanza tranquilla e mi controllo molto. Però, da mamma, quando mi sveglio alle tre di notte e i ragazzi non sono ancora rientrati, mi si ferma il cuore”.
La presentatrice appena finirà di registrare il programma, che va in onda da Trani, in Puglia, si prenderà un altro periodo di ferie: “Ad agosto sarò a Ibiza con la famiglia e poi a Cortina. Mi piace alternare mare e montagna”. La figlia 19enne Chanel è ormai famosa, dopo aver trionfato con Filippo Laurino, figlio della sua manager Graziella Lopedota, a Pechino Express: “Ormai quando la gente ci incontra, ci chiede solo di loro”. Lei non farebbe mai l’avventura della sua ragazza: “Neanche morta! Troppo faticoso. Graziella invece partirebbe subito in coppia con me. Preferisco divani e piscina del GF Vip. E poi mi è passata la fantasia quando Chanel mi ha raccontato com’è andata”.