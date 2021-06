Ilary Blasi e le critiche per i presunti ritocchini: 'Le faccio anche io agli altri...'

Ilary Blasi saluta l’Isola dei Famosi e si dice pronta per il ‘bis’ nel 2022. La conduttrice 40enne si racconta in una lunga intervista al Fatto Quotidiano e parla anche delle critiche che subisce per i presunti ritocchini. La bionda 40enne non se la prende più di tanto. E sulle battutine che le arrivano sui social, spiega: “Le faccio anche io agli altri…”.

Quando le si domanda se sia irritata dalle battute che riceve sui presunti ritocchini estetici che avrebbe fatto, Ilary con il sorriso sulle labbra risponde: “Non sono una persona permalosa, sono una che si prende molto in giro. Mi piace farlo anche con gli altri”.

Poi serafica aggiunge: “Quando fai questo tipo di lavoro sei in vetrina e le critiche sono legittime. Anch’io quando sono a casa e guardo la tv con le mie amiche critico, come tutti. Se fai tv ci devi stare, posso farlo io e non gli altri?”.

Il successo non l’ha cambiata. Ilary si sente fortunata ma non si è montata la testa: “Mi sento quella di sempre. Con i miei amici storici, con le mie abitudini. Sicuramente ho più agi e sono privilegiata ma a livello umano mi sento la Ilary di vent’anni fa. La mia famiglia, le mie sorelle fanno tutte vite normali, anche i miei amici”.

Sul suo futuro la Blasi sottolinea: “Il bilancio l’ho fatto da tempo e non può che essere positivo. C’è una frase di un mio amico a cui penso ogni tanto, dice che la metà della vita, forse la più bella, è andata e dobbiamo prepararci a quello che può arrivare. E’ angosciante ma nasconde una verità, vorrei che la vita continuasse a sorprendermi e vorrei farmi sorprendere come ho fatto finora”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/6/2021.