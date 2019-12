Ilary Blasi, non è vero che è sempre a dieta: 'Io mangio sano e...'

Ilary Blasi smentisce di essere sempre in regime alimentare controllato. Non è vero che è sempre a dieta: è una delle tante ‘fake news’ che girano. La conduttrice 38enne a F sottolinea: “Io mangio sano che è diverso”.

Non è sempre a dieta: è assolutamente falso. Ilary Blasi al settimanale spiega: “Io mangio sano che è diverso. Poi c’è anche il periodo in cui esagero, perché il cibo è al primo posto per me tra i piaceri della vita”.

La bionda, dopo tre gravidanza, è sempre in forma top. Per molto tempo si è pensato che seguisse pedissequamente la dieta ideata dal dietologo Nicola Sorrentino, il cui fondamento principale è che la pasta in sé non fa ingrassare, sono i condimenti e le quantità eccessive a renderla eccessivamente calorica.

Questo tipo di dieta prevede che la pasta venga mangiata preferibilmente a pranzo e non a cena e sia meglio condirla con un sugo di pesce o abbinarla a legumi. Durante i pasti via libera a frutta e verdura. Semaforo verde pure per gli spuntini da fare a merenda a base di frutta secca, noci, mandorle. Il regime alimentare deve essere associato al movimento fisico, in modo da avere una linea perfetta.

Per molti la Blasi si è sempre tenuta in forma così, ma lei dice di no. Si limita a mangiare sano senza abbondare nelle quantità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/12/2019.