Anche Ilary Blasi sta provando a dare una svolta green alla sua vita. Sono sempre di più le persone che decidono di mettere da parte automobili e motorini, due mezzi molto inquinanti che causano decine di migliaia di morti l’anno solo in Italia (tra incidenti e malattie respiratorie legate alle emissioni nocive), e si spostano con la bicicletta. Così la conduttrice 39enne ha deciso di affrontare alcuni movimenti in città pedalando. Sul social ha condiviso una sgambata in bicicletta insieme alla figlia Isabel, l’ultimogenita venuta al mondo quattro anni fa.

Nelle immagini postate su Instagram Ilary appare con una comoda tuta verde acqua e i capelli biondissimi dopo la seduta dal parrucchiere dell’altro giorno (la prima dopo mesi di lockdown). La bimba è seduta sul seggiolino posto nella parte posteriore del mezzo.

E la moglie di Francesco Totti, che con l’ex capitano della Roma ha anche i figli Cristian, 14 anni, e Chanel, 13, sa bene che la bici può essere anche un ottimo strumento per perdere peso e mantenersi in forma. Un’oretta di pedalata può infatti far bruciare oltre 240 calorie, tonificando allo stesso tempo i muscoli. Un vero toccasana.

Scritto da: la Redazione il 21/5/2020.