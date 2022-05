Ilary Blasi non prova emozioni? 'Sembro cinica, ma...'

Ilary Blasi è sempre sarcastica e ironica, con la battuta pronta, a volte persino tagliente e velenosa: difficile farla commuovere, nonostante tutte le lacrime che scorrono sui volti dei naufraghi all’Isola dei Famosi. La conduttrice 41enne a Tv Sorrisi e Canzoni sulle sue emozioni confessa: “Sembro cinica, ma non è così”.

Non si scompone mai. Ilary Blasi all’apparenza sembra di ghiaccio, lei però chiarisce: “A volte sembro troppo cinica, anche davanti a qualcuno che si commuove o si fa male. Non è che non provo emozioni, faccio fatica a manifestarle. E’ una sorta di pudore”.

La moglie di Francesco Totti parla pure delle sue mitiche gaffe, quelle che sui social in men che non si dica diventano virali. “Ormai ho perso ogni credibilità”, ammette col sorriso sulle labbra. “Sono un po’ goffa”, rivela ancora. Poi aggiunge: “Le gaffe le ho sempre fatte. Nella quotidianità quando parlo magari mi sbaglio, sono distratta. Anche a ‘Le Iene’ con Luca e Paolo e al ‘Grande Fratello Vip’ facevo un sacco di errori, chiamavo la gente con nomi diversi. Magari pensano che lo faccia apposta, ma io sono davvero così”.

Sui suoi due opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, che corrono sempre in suo soccorso, Ilary sottolinea: “Visto che ci sono loro, li sfrutto. Ormai sono diventati i miei badanti!”. Sul Alvin e le continue frecciatine che si mandano confida: “Non è vero che non ci sopportiamo, ci siamo sempre punzecchiati perché c’è molta confidenza tra noi, essendo amici da vent’anni”.

La Blasi per l’Isola quest’anno rimanda le vacanze, a questo proposito chiarisce: “A giugno non avevo impegni. A Sabaudia vado a luglio, anche perché i ragazzi sono grandi e vogliono stare a Roma con gli amici. Una volta, quando Francesco giocava, aveva le vacanze a giugno. Ora invece non c’è più questo problema. Quindi mi fa anche piacere lavorare. Certo, sono stanca di fare avanti e indietro tra Roma e Milano. Prima fino a mezzanotte reggevo, ora già dalle 22 inizio a dire cavolate, mettici poi anche l’età... Insomma, mi sa che tra un po’ mi dovrò ritirare perché non sarò più in grado di andare in onda!”.

