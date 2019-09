Ilary Blasi è la regina di casa a Eurogames. Accanto a lei c’è Alvin. La 38enne è spumeggiante e ironica al debutto del Giochi senza Frontiere targato Mediaset su Canale 5: sciolta e disinvolta, al timone dello show convince il pubblico a casa. Non convince, invece, il look scelto per il debutto. L’outfit della conduttrice fa discutere e sui social arrivano immancabili le critiche, marchiate dalla feroce ironia del popolo del web.

Ilary Blasi a Eurogames osa con un look sportivo total black e audace. L’ex Letterina indossa un body e pantaloni a vita bassissima che la scoprono un po’ troppo e lasciano vedere i fianchi. Ai piedi ha scarpe con i tacchi alti, nonostante avesse annunciato che ci avrebbe rinunciato per il programma. La 38enne porta i lunghi capelli liscissimi con la riga in mezzo e ha un make-up con eye-liner nero che mette in risalto gli occhi e lipgloss nude.

Sorride, gioca, scherza. E’ incontenibile. Ilary Blasi a Eurogames ci sa fare, ma inevitabilmente è il suo look del debutto a diventare protagonista. A molti ricorda la sua mise ricorda quella indossata da Anna Oxa a Sanremo 1999, quando la cantante salì sul palco dell’Ariston con il perizoma in bella vista.

Tra questi, probabilmente, c’è pure Francesco Totti, che, mentre cena, la guarda in tv. L’ex giallorosso, nel condividere alcuni video nelle sue IG Stories mette in sottofondo proprio un brano dell’artista albanese, “Fammi ridere un po’”…

“Ilary sei brava, sei bella, sei stra simpatica, ma ti sei vestita da super coatta… un po’ di classe ti donerebbe”, cinguetta un follower su Twitter. “Raga tutto molto bello, però quei pantaloni di Ilary messi così mi disturbano proprio”, sottolinea un altro. “Ilary Blasi vestita con body che esce fuori dal pantalone largo a vita bassa, sento delle Festivalbar 2006 vibes”, si legge ancora.

“Ma Ilary era in bagno e non ha fatto in tempo a ritirarsi su i pantaloni?”, scrive un utente molto ironico. C’è anche ci rimarca la somiglianza tra Ilary Blasi e Donatella Versace. In tanti dicono sembri la famosa stilista. “Donatella Versace ride di gusto mentre sposta il gelataio che le impedisce il regale cammino. #Eurogames”, commenta maligno qualcuno.

20/9/2019