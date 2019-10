Ilary Blasi per la finale di Eurogames è audace con il look alla Eva Kant

Ilary Blasi è audace per la finale di Eurogames. La conduttrice gioca nuovamente con il suo look e stavolta si trasforma in una sensualissima Eva Kant. L’outfit, però, pur catalizzando l’attenzione del popolo del web sui social, non fa salire gli ascolti dello show di Canale 5 che chiude bassissimo raccogliendo davanti al video 1 milione 554mila spettatori pari all’8,2% di share.

Dopo aver scelto body a vista, tute oversize, jumsuit brillanti, capi in denim e tute sporty chic, Ilary Blasi per la finale di Eurogames osa e si ‘traveste’ da Eva Kant. Il suo look è insolito e fa discutere.

La bionda conduttrice 38enne indossa un dolcevita nero, una salopette sempre black attilatissima con bretelle rosse a contrasto. L’ex Letterina completa la sua mise con guanti neri e stivali cuissard, ad altezza coscia, laccati rosso fuoco.

Il look alla Eva Kant di Ilary Blasi è completato da un’acconciatura che rimanda alla mitica compagna di Diabolik: la Blasi raccoglie i capelli in un tiratissimo chignon-coda. Trucco perfetto e occhi seducenti in primo piano.

Via Twitter i commenti ironici arrivano puntuali, tutti notano la somiglianza con la ladra più sexy del mondo. E stavolta apprezzano. In molti le scrivono: “Stasera sei stupenda, meglio di Eva Kant”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/10/2019.