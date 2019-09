Ilary Blasi per la seconda puntata di Eurogames sceglie il ‘rapper style’. La 38enne indossa una tuta completamente bianca oversize con stivaletti texani in tono. Il suo look potrebbe essere assai semplice e pulito se non fosse appesantito dai tanti accessori, gioielli molto appariscenti. L’outift della conduttrice ancora una volta finisce sotto la lente d’ingrandimento dei telespettatori e fa discutere.

I look di Ilary Blasi, glamour e trendy, come al solito, attirano l’attenzione. L’ex conduttrice del GF Vip non ha mai paura di osare. In tv è solare e disinvolta anche stavolta con la sua tuta oversize bianca firmata Dsquared2.

La tuta ha un corpetto camicia con un leggero scolo a V e dei pantaloni larghi. Ai piedi la mogiie di Francesco Totti ha tronchetti total white con il tacco. Per completare il look al collo indossa una cascata di collane a catena. Maxi cerchi in oro come orecchini, ben visibili grazie alla particolarissima acconciatura tutte trecce che ricorda quelle afro.

Ilary Blasi con il suo look a Eurogames sembra una rapper, pronta a girare un videoclip musicale da mille e una notte. La bionda si diverte a giocare con le mise e a essere ogni volta diversa. Il popolo del web, però, la critica. Pur apprezzando la sua spigliatezza, sottolinea che forse, se fosse stata meno carica di accessori, il risultato finale sarebbe stato migliore.

A lei poco importa, Eurogames ottiene comunque un buon risultato con 2 milioni 483mila spettatori e il 12,4% di share e si piazza al secondo posto della classifica dei programmi più visti di ieri. Medaglia d’oro a “Un passo dal cielo”, la fiction di Rai Uno sembra imbattibile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/9/2019.