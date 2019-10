Ilary Blasi per la quinta puntata di Eurogames, che conduce con Alvin su Canale 5, osa ancora con l’outfit firmato Norma Kahali. La bionda 38enne ha un look sporty chic: indossa una tuta nera trasparente con le bande laterali bianche. E’ sensuale e ammiccante: sia la giacca dal collo alto che i pantaloni aderenti lasciano intravedere l’intimo della bionda e il suo impeccabile ‘lato b’.

Gli ascolti di Eurogames continuano a scendere sempre più: il programma cattura solo 1 milione 994mila spettatori con uno share del 9,82%, battuto da “Un passo dal cielo” su Rai Uno, 19,45% di share, e Le Iene su Italia 1, 12,02% di share. Il look di Ilary Blasi catalizza l’attenzione sui social, ma non invoglia a guardare la trasmissione, evidentemente.

Ilary è sorridente e comoda con il look sporty chic con la tuta nera trasparente. Per completare la sua mise sceglie stivaletti bianchi a punta e con il tacco basso e sottile di Dsquared2. La bionda porta appariscenti gioielli brillanti e tiene i capelli legati in una maxi treccia. Quando il fresco si comincia a far sentire, indossa pure un giaccone rosso fuoco con cappuccio di P.A.R.O.S.H..

L’outfit come al solito divide il popolo del web. Tanti i complimenti per la conduttrice, ma pure qualche critica. Per molti, che consigliano spassionatamente a Ilary di cambiare stylist, la sua mise somiglia moltissimo a quelle indossate da Melanie C, la Sporty Spice delle indimenticabili Spice Girls.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/10/2019.