Ilary Blasi non sta nella pelle: è quasi tutto pronto per “Eurogames”, la versione 2.0 di “Giochi senza frontiere” che la bionda condurrà a settembre su Canale 5 in coppia con Alvin. A Tv Sorrisi e Canzoni la 38enne svela: “Il format a Mediaset l’ho proposto io”.

“Sono io che l’ho proposto a Mediaset, è una cosa che volevo fortemente fare da anni. Ci pensavo da tanto tempo e quando finalmente hanno accettato non mi sembrava vero”, sottolinea Ilary Blasi al settimanale. La moglie di Francesco Totti si divide tra Sabaudia, dove è in vacanza con la famiglia, e Cinecittà World, a mezz’ora da Roma, dove c’è il quartiere generale dello show.

Da bambina era una vera appassionata di “Giochi senza frontiere”, a distanza di anni realizza il sogno di condurre una trasmissione analoga. A proposito del ruolo che avrà con Alvin dice: “Lo dobbiamo capire anche noi. Siamo i conduttori, spiegheremo i giochi, interagiremo con i concorrenti e con il giudice Juri Chechi che ci aiuterà a stabilire le regole. E’ un ruolo giocoso e dinamico, siamo liberi di muoverci sul campo”.

Con Alvin proveranno alcuni giochi: “Assolutamente sì, lo abbiamo chiesto subito. Io qualche gioco lo voglio provare di certo. Magari faremo dei tutorial per spiegare ai concorrenti la dinamica dei giochi. I miei preferiti sono quelli con i percorsi, i circuiti che devi fare con dei costumi ingombranti addosso e sei goffo, cadi, inciampi, sbatti…”. Ilary è divertita: “Andrò a farmi un sacco di risate. Che è poi da sempre la mia idea di televisione: la famiglia che si ritrova insieme davanti alla tv. Una cosa che purtroppo si è persa. Io lo vedo a casa nostra con i figli: siamo tutti un po’ di qua e un po’ di là, chi guarda una cosa, chi un’altra. E invece mi piace l’idea che questo programma possa riaggregare tutti sul divano, far condividere alla famiglia italiana una serata di risate e di tifo, tutti insieme. Ed era proprio quello che accadeva con ‘Giochi senza frontiere’”.

La Blasi e Alvin hanno grande sintonia. Ilary, dopo il GF Vip, avrà la libertà di non indossare tacchi alti: “Questo mi piace tantissimo perché non sono una ‘tacco-dipendente’”. I due saranno impegnati fino ad ottobre. L’ex Letterina sta lavorando per altri due progetti per Mediaset, ma non svela quali. Uno dovrebbe essere quello riguardante la sitcom con il marito, “Casa Totti”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/8/2019.