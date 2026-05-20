L’udienza in tribunale del 21 marzo era saltata, a breve la conduttrice 45enne e Francesco si vedranno per l’addio

Il tedesco 39enne le ha fatto la proposta di nozze a San Valentino: i due erano insieme a Parigi

La foto che li immortala sulla cover di Chi, mentre passeggiano raggianti per le vie di Roma, mostra tutto il sentimento che li lega ormai da tre anni e mezzo. Ilary Blasi è sempre più felice con Bastian Muller, che presto diventerà suo marito. Come svelato dal giornale, c’è la data del divorzio da Totti, padre dei suoi tre figli: le nozze sono più vicine.

''Mi dà sicurezza e gioia'': Ilary Blasi sempre più felice con Bastian Muller e c’è la data del divorzio da Totti, nozze più vicine

Lo scorso 21 marzo era saltata l’udienza in tribunale, quella in cui i legali della conduttrice 45enne avrebbero discusso con gli avvocati di Francesco i termini del definitivo addio. Ilary e l’ex capitano della Roma 49enne si vedranno tra soli due giorni in aula: il 22 maggio. “Presto, dopo che il giudice avrà pronunciato il divorzio, mentre la decisione sul mantenimento dei figli arriverà dopo - scrive Chi - Ilary sarà libera di sposare Bastian Muller”. Il tedesco 39enne le ha fatto la proposta di matrimonio a San Valentino a Parigi, lei ha detto di sì.

L’udienza in tribunale del 21 marzo era saltata, a breve la conduttrice 45enne e Francesco si vedranno per l’addio. Il tedesco 39enne le ha fatto la proposta di nozze a San Valentino: i due erano insieme a Parigi

“Sono molto centrata, sto bene con me stessa - spiega la Blasi, forte del grande successo del suo GF Vip appena concluso, al rotocalco rosa - quindi la persona che sta vicino a me deve essere un valore aggiunto. Allora la cosa può funzionare. Se ho fatto questa scelta è perché veramente ne vale la pena. Bastian è un valore aggiunto: sto bene, mi fa stare bene, sono felice. E’ una persona solida, che mi dà sicurezza e gioia”.