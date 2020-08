Ilary Blasi, il figlio Cristian la porta mi giro con la minicar: le immagini

Ilary Blasi torna a Romada sabaudia, dove sta trascorrendo le vacanze in famiglia, e per fare dei giri nella Capitale si fa scarrozzare dal figlio. Cristian la porta in giro con la sua minicar, avuta in regalo dopo l’esame di terza media superato brillantemente. La conduttrice 39enne nelle sue IG Stories condivide con i fan alcuni video della ‘gita’ con il primogenito che le fa da ‘autista’ e ironizza: “Porta la vecchia in giro”.

Il 14enne sembra molto accorto e sicuro di sé alla guida. I due nel centro di Roma insieme sono felici. Cristian ha un’espressione seria al volante, estremamente concentrato e attento al traffico che, in questi giorni d’estate, è sicuramente meno intenso del solito.

Ilary va sulla minicar con il figlio: è contenta. Le sue storie sul social, però, fanno rimanere stupefatti alcuni follower. "Ma non può guidare è minorenne", "Ma è già così grande da avere la patente? Non sembrerebbe", "Ma ha già 18 anni?", "Ma non può ancora guidare!”, scrivono molti. In realtà Cristian è nel pieno rispetto della legge, avendo superato l’esame per il cosiddetto patentino AM. Alcuni utenti chiariscono la situazione a chi è poco informato: "La può guidare lo stesso... è una mini auto di quelle che vanno al massimo 80 km/h.....non è necessario avere compiuto 18 anni....si chiamano auto senza patente". Cristian trasporta un passeggero adulto e patentato, può tranquillamente portare con sé la mamma, ma non un minorenne: per trasportare un amico suo coetaneo dovrebbe avere almeno 16 anni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/8/2020.