Prima il Natale a Roma con i parenti più stretti, poi un volo intercontinentale li ha portati dall’altra parte del mondo. Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di accogliere il nuovo anno alle Maldive, nell’Oceano Indiano. La coppia si trova in un resort da sogno con tutti e tre i figli, ovvero Cristian, 14 anni, Chanel, 12, e Isabel, 3. Sui rispettivi profili Instagram l’ex calciatore e la conduttrice hanno condiviso diverse immagini del soggiorno da favola.

In due scatti molto simili si vedono la 38enne e il 43enne di schiena, l’uno accanto all’altra, mentre osservano l’orizzonte. Un’immagine molto romantica, accompagnata da parole altrettanto romantiche. “Posto meraviglioso, con le persone che ami…”, ha scritto l’ex capito della Roma accanto alla foto. “Non è la ricchezza che manca nel mondo, è la condivisione”, ha invece aggiunto la bionda romana.

Attualmente Francesco e Ilary stanno vivendo un momento molto felice della loro vita. Lui non è più impegnato quotidianamente con gli allenamenti, lei ha deciso di dare una svolta alla sua carriera lasciando la conduzione del ‘Grande Fratello Vip’. Hanno sicuramente più tempo libero e, chissà, presto potrebbe arrivare un quarto figlio. Totti ha fatto sapere di sognare una nuova cicogna.

Durante una recente intervista ha spiegato che la moglie rappresenta la persona più importante della sua vita e che la sta convincendo pian piano ad allargare ulteriormente la famiglia. “Ilary per me è tutto. Mi ha fatto crescere, capire tante cose, mi ha dato tre perle. Io devo tutto a Ilary, lei è il mio braccio sinistro. Il quarto figlio? Da solo no, ma sto riuscendo a portarla in quella strada. Devo trovare il momento giusto”, ha rivelato.

Scritto da: la Redazione il 31/12/2019.