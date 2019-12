Ilary Blasi e Francesco Totti, Natale con i più bisognosi: in visita alla comunità di Sant’Egidio

Ilary Blasi e Francesco Totti a Natale non vogliono dimenticare i più bisognosi. I due ieri sono andati in visita alla comunità di Sant’Egidio a Ostia, accolti con grande calore da tutti.

La conduttrice 38enne e l’ex calciatore e dirigente della Roma 43enne hanno ‘sconvolto’ piacevolmente le attività di pittura del laboratorio d’arte con la loro visita alla comunità di Sant’Egidio in via Baffigo a Ostia. La coppia si è a lungo trattenuta con tutti gli ospiti, ha visitato ogni locale e si è persino fatta spiegare il significato dei quadri che alcuni dei presenti stavano dipingendo e le varie tecniche usate per realizzarli.

VIDEO

Tanti bambini e giovani hanno salutato con affetto Ilary Blasi e Francesco Totti, entusiasti della loro presenza lì. Hanno raccontato le attività della Scuola della Pace alla bionda e al marito, poi hanno voluto posare insieme alla famosissima coppia.

Selfie e un mare di autografi. La gioia è stata incontenibile. Agli Amici della comunità Totti ha regalato una sua maglietta autografata con su scritto: “Alla Comunità di Sant’Egidio con affetto e amicizia”.

La visita a sorpresa è stata un successo e ha regalato qualche ora di felicità a tutti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/12/2019.