Ilary Blasi spiazza Francesco Totti: 'In casa c'è una donna incinta'

Ilary Blasi spiazza Francesco Totti. Al momento della cena in famiglia, con tutti i figli presenti, fa una clamorosa rivelazione al marito. “Lo sai che in questa casa c’è una donna incinta?”, dice. L’ex capitano della Roma rimane interdetto, basito. La conduttrice sgancia una vera e propria ‘bomba’ e lo sportivo ‘sbianca’…

Ilary non si risparmia e rende l’inconsapevole marito protagonista di una gag assolutamente esilarante, come nelle migliori sitcom. "Lo sai che in questa casa c'è una donna incinta? Lo sai o no? Fai il vago? Hai capito chi è la donna incinta? Non ti vengono dei dubbi?”, lo incalza la Blasi. Francesco Totti, seduto al tavolo, è incredulo, quasi preoccupato. La bionda conduttrice 39enne lo riprende con il suo telefonino: l’ex calciatore 43enne non sa cosa fare. La sua reazione è tutta da ridere.

VIDEO

Cristian e Isabel ridono, Francesco Totti invece non capisce: è in difficoltà. L’annuncio della gravidanza in casa è del tutto inaspettato. Ma è proprio la più piccola, Isabel, a ‘tradire’ la mamma. La ragazzina svela il mistero e rivela: “Donna incinta? Paola!”. A essere in dolce attesa è il loro gatto, Donna Paola.

Poco dopo Ilary Blasi mostra l’ecografia dell’animale, uno splendido esemplare di Canadian Sphynx chiamato comunemente ‘gatto nudo’ perché senza peli sul suo mantello.

Cuccioli in arrivo in famiglia, ma nessun bebè. Totti tiene la gatta amorevolmente in braccio. Quando la moglie l’ha portata in casa stava per separarsi, come confessato scherzosamente in una diretta Instagram a Bobo Vieri, ma poi si è letteralmente innamorato di lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/9/2020.