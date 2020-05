Ilary Blasi e Francesco Totti in festa per il compleanno di Chanel che compie 13 anni

Ilary Blasi e Francesco Totti fanno festa per il compleanno di Chanel. La secondogenita della coppia ieri, 13 maggio, ha compiuto 13 anni. Party in famiglia e una super torta in serata su cui spegnere le candeline.

Tripudio di palloncini nel salone di casa e una colazione speciale. Chanel Totti già al risveglio trova la sua famiglia pronta a celebrare il giorno del suo compleanno. Mamma Ilary e papà Francesco desiderano che la neo teenager si senta festeggiata a dovere, nonostante non si possa strafare con i party, causa emergenza sanitaria ancora in atto.

VIDEO

Chanel sorride felice e si gode un compleanno diverso, ma comunque unico, reso ancora più importante dalle dediche dei genitori sul social.

"Ti auguro di continuare a sognare e meravigliarti ogni giorno di più... ti amo", scrive Ilary Blasi su Instagram, condividendo una foto amarcord in cui lei e la figlia sono in spiaggia sull'altalena. "Una più bella dell'altra", commenta Totti.

“Diventi sempre più bella...ogni anno che passa! Buon compleanno amore mio”, le fa sapere a sua volta Francesco, postando anche lui una foto insieme a Chanel del recente passato. Poi si scatta una foto insieme alla biondina, già una piccola star su Tik Tok con più di 30mila follower, e scrive ancora: "Auguri amore mio".

In serata arriva la torta con crema e fragoline di bosco, una vera delizia per gli occhi e il palato, Chalen spegne le candeline ed esprime il desiderio segreto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/5/2020.