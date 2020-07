Ilary Blasi e Francesco Totti: fuga romantica a Capri senza figli. La dolce dedica della conduttrice...

Anche Ilary Blasi e Francesco Totti scelgono Capri come tappa per le vacanze estive. La conduttrice 39enne e il marito hanno deciso di ritagliarsi alcuni giorni romantici in coppia.

Al mare, in barca e a passeggio tra le bellezze della costiera, Ilary e Francesco si godono il relax senza figli e sui social si lasciano andare a dolci dediche. A casa li aspettano i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Il loro amore è solido, sono sposati dal 2005 e nonostante i tanti gossip che hanno riguardato la loro coppia, il rapporto non ha mai vacillato. Ironia, passione e tanta voglia di famiglia: Totti e la Blasi hanno creato un rapporto speciale ed equilibrato, difficile da trovare nel mondo dello showbiz. Di solito la coppia ama viaggiare, ma quest'anno, come tutti, ha scelto di restare nel Bel Paese. Dopo Sabaudia, tappa fissa delle vacanze in casa Totti, ecco Capri.

Ilary sfoggia costumi animalier e un fisico perfetto, ma nel suo cuore c'è posto solo per il suo Francesco. La Blasi dedica al marito la canzone di The Weekend ''In you eyes'' che recita: ''Nei tuoi occhi vedo che c’è qualcosa che sta bruciando dentro di te''....

Scritto da: La Redazione il 15/7/2020.