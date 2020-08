Stavolta Francesco Totti e Ilary Blasi non ce l’hanno fatta a trattenersi. La coppia si è arrabbiata davvero tantissimo per la copertina dell’ultimo numero di ‘Gente’. Sulla prima pagina del giornale compare infatti una paparazzata dell’ex calciatore al mare con la figlia 13enne Chanel. Nello scatto i due appaiono in costume e la giovane viene ritratta con il ‘lato B’ in mostra mentre fa il bagno in acqua con il papà. La cover della rivista ha fatto il giro del web per diverse ore prima che l’ex capitano della Roma e la conduttrice decidessero di intervenire per far arrivare al direttore tutto il loro disappunto, per usare un eufemismo.

Nella serata di domenica sui profili Instagram di Ilary e di Totti è apparso un messaggio nelle Instagram Stories. La coppia ha voluto congratularsi ironicamente per la “sensibilità” dimostrata pubblicando l’immagine del corpo della bambina. “Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti”, hanno fatto sapere entrambi.

I follower di Ilary, che con il marito ha anche Cristian, 14 anni, e Isabel, 4, hanno subito voluto darle manforte. Poche le voci critiche verso la 39enne romana, che è vero, ha posato più volte per il fotografo mettendo in mostra il suo corpo da capogiro, ma lo ha fatto da maggiorenne e con piena consapevolezza.

Scritto da: la Redazione il 24/8/2020.