Francesco Totti, 42 anni, e Ilary Blasi, 38, dopo la vacanza a Ibiza insieme ai tre figli, Cristian, 13, Chanel, 12 e Isabel, 3, continuano a rilassarsi a bordo piscina e non mancano gli scherzi. La conduttrice del "Grande Fratello Vip" ha fatto un gavettone al marito come ha mostrato lei stessa sul suo profilo Instagram.

Ilary ha chiesto ai follower: "Gavettone a mio marito sì o no?". Un sondaggio che a quanto pare ha dato esito positivo visto che subito dopo ha pubblicato delle stories in cui arriva alle spalle di Francesco e gli versa dell'acqua gelida sulla schiena. Un gavettone davvero inaspettato vista la reazione di Totti, rimasto di stucco.

VIDEO

Le vacanze di Ilary Blasi e Francesco Totti, insomma, continuano. Lei è un volto noto della tv italiana, lui uno degli ex calciatori più amati del Bel Paese. Eppure da quando hanno deciso di condividere parte della loro quotidianità sui social, appaiono come una famiglia semplice, molto unita, che si diverte con poco ma che, soprattutto, ha educato i figli in un certo modo.

La Blasi, infatti, sempre su Instagram Stories pubblica alcuni video in cui mostra il primogenito Cristian intento a spazzare. Il ragazzino senza fare nemmeno un fiato è concentrato, con scopa e paletta, a togliere da terra dei piatti di plastica rotti.

I Totti formano davvero una bellissima famiglia e i bimbi a quanto pare, nonostante gli agi, non stanno crescendo viziati.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 1/7/2019.