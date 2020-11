Ilary Blasi e Francesco Totti in giro per Roma dopo il Covid: le immagini

Ilary Blasi e Francesco Totti trascorrono una domenica felice insieme alla figlia più piccola Isabel, 4 anni. I due vanno in giro per Roma dopo il Covid, che li ha tenuti isolati in quarantena nella loro villa. Le immagini che la conduttrice e lo sportivo condividono sul social, nelle IG Stories, raccontano la giornata passata tra risciò e gite in barca a Villa Borghese.

L’ex Capitano della Roma, 43 anni, rivede la luce: prima l’improvvisa morte del padre l’ha gettato nello sconforto. Poi è arrivato il Coronavirus. Dopo giorni di silenzio Totti venerdì scorso sul social in un post ha scritto: “Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene. Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Covid e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano. La diagnosi è stata un colpo al cuore: polmonite bilaterale per infezione da Sars Cov 2! Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni ma adesso che tutto è passato voglio ringraziare coloro che mi sono stati più vicini e quindi un grazie speciale al Prof. Alberto Zangrillo alla Prof. Monica Rocco e Silvia Angeletti. Il Covid si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni”.

Il suo messaggio ha catturato quasi 500mila ‘like’. Subito dopo sono arrivate le storie condivise della domenica a Villa Borghese insieme a Ilary e Isabel.

Totti e la Blasi sono irresistibili come sempre. Insieme ad altri amici si sfidano sul risciò. L’ex calciatore si lamenta con la bionda 39enne: “Oh, Ilary, pedalo solo io!”. La conduttrice ride di gusto.

Poi è la volta della gita in barca sul laghetto. La Blasi, ironica più che mai, rimprovera Francesco. “Sei troppo lento a remare”, gli sottolinea. “Pure…!”, ribatte lui. La brutta avventura è alle spalle: la vita continua a scorrere e regala gioie inaspettate grazie alla famiglia sempre accanto.

