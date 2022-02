Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati dopo 17 anni? Il Corriere lancia la bomba e la dà per certa

Sembrerebbe arrivato l’epilogo di una delle favole che avevano fatto sognare tifosi di calcio e non: Francesco Totti e Ilary Blasi, genitori di tre figli adorati, Cristian, 16 anni, Chanel, 14, e Isabel, 5, si sarebbero lasciati dopo ben 17 anni di matrimonio e quasi venti d’amore. Il Corriere della Sera, riprendendo un’indiscrezione di Dagospia, lancia una vera e propria bomba mediatica e la dà per certa: una testata così ‘seria’ rinuncia ai condizionali e parla di addio. Secondo il quotidiano di via Solferino l’ex Capitano della Roma e la popolare conduttrice tv vivrebbero già da separati in casa nella loro mega villa all’Eur.

Pare che i rumor su un’unione che scricchiolava ci fossero già da qualche tempo, si mormorava che le cose non andassero più bene tra lui e Ilary, ma tutto era sussurrato a mezza bocca, perché nella Capitale Totti rimane il settimo re, anche da ex calciatore, e quindi degno di quel rispetto che si deve a un ‘monarca’. La crisi si sarebbe scatenata da qualche tempo causata, sempre stando a quel che racconta il giornale, da un flirt della Blasi con un collega tv. Francesco l’avrebbe scoperto e si sarebbe vendicato.

Lo sportivo 45enne, a furia di guardarsi intorno, pure lui tra flirtini e corteggiamenti vari, si sarebbe addirittura innamorato di un’altra donna dalla quale “sembrerebbe molto preso”. Così quell’unione celebrata il 19 giugno 2005 all’Aracoeli, con Ilary in attesa del primogenito Cristian, si sarebbe avviata inesorabilmente verso il crack.

Il Corriere racconta che già il 27 settembre scorso, il giorno in cui Totti ha spento 45 candeline, Ilary avrebbe ‘bucato’ la festa di compleanno del marito. E mentre sui social tutto pareva normale o quasi, in casa si sarebbe scatenato l’inferno.

"Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non appesa ad un uomo", aveva confessato tempo fa la Blasi a F, forse lasciando velatamente intendere che qualcosa nella sua vita stata cambiando. La rottura, a cui ora mancherebbero solo le carte bollate per una spartizione patrimoniale complicata, si sarebbe concretizzata ancora di più per colpa di una lite il 5 febbraio, durante una gita a Castel Gandolfo in famiglia.

Ilary e Francesco sui loro profili al momento mantengono il più rigoroso silenzio, nessuna conferma ma soprattutto nessuna smentita. I fan della coppia inondano il web di messaggi disperati per un addio che quasi traumatizza i più romantici. Intanto la Blasi si prepara a condurre l’Isola dei Famosi, in partenza il prossimo 21 marzo. E questo gossip, un uragano, partito a pochi giorni dalla partenza del reality, fa quasi gioco alla bionda 40enne, che sicuramente nei giorni a venire sarà al centro dei riflettori più che mai…

Scritto da: la Redazione il 22/2/2022.