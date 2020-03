Ilary Blasi e Francesco Totti, la settimana bianca in Trentino è in famiglia: le foto

Ilary Blasi e Francesco Totti assaporano pienamente la settimana bianca in Trentino. A Madonna di Campiglio i due stanno in famiglia, con i tre figli, Cristian, 14 anni, Chanel, 12, e la piccola Isabel, 3. Insieme alla conduttrice 38enne e all’ex capitano della Roma 43enne ci sono anche molti amici. Pure la sorella di Ilary, Silvia, e il marito sono andati in vacanza in montagna con loro.

Tra una ciaspolata, un pranzo in rifugio e la scuola sci della piccola Isabel ci si diverte moltissimo. Ilary e Francesco riescono a dribblare i paparazzi che li seguono giorno e notte. Sul social, sui loro profili, condividono alcune foto che immortalano istanti preziosi della settimana bianca nella famosissima località sulle Dolomiti del Brenta del Trentino.

Non c’è un attimo di pausa. Si scia e si mangia, ci si ferma per uno scatto e poi si riprende a scendere dalle piste. La Blasi e Totti vivono giorni intensi e speciali in completo relax, attorniati dalla famiglia e dalle persone a cui vogliono più bene.

I fermo immagine raccontano il loro tempo, trascorso con gli sci ai piedi sulla neve. Francesco Totti si gode Chanel, la sua donnina, che bacia ardentemente.

Mamma Ilary è orgogliosa di Isabel, che sfreccia già come una sciatrice esperta. La settimana bianca li rende euforici e raggianti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/3/2020.