Ilary Blasi e Francesco Totti girano una sitcom sulla loro vita. Per anni tutti hanno espresso il desiderio di vederli insieme in una serie tv che raccontasse ironicamente il loro privato e ora pare proprio essere arrivato il momento giusto, così almeno svela Tv Sorrisi e Canzoni.

Si dovrebbe intitolare “Casa Totti”, riprendendo il titolo della mitica e mai dimenticata “Casa Vianello”. Intanto la conduttrice 38enne mette momentaneamente in stand-by la vacanza in famiglia a Sabaudia e torna al lavoro. Probabilmente per “Euro Games”, il nuovo “Giochi senza frontiere” che condurrà in prima serata su Canale 5 in coppia con Alvin a partire dal prossimo settembre.

Per Ilary Blasi prova costumi e trucco. La bionda svela la giornata al lavoro in piena estate nelle sue IG Stories. Non dice nulla, invece, della sitcom “Casa Totti”. Secondo il settimanale sarebbero stati già girati due episodi della serie. Dei ‘numeri zero’ da presentare alle reti che valuteranno il prodotto.

Ilary Blasi e Francesco Totti per gli episodi della loro sitcom si sarebbero già avvalsi di presenze vip, due amici della coppia che appaiono in qualità di ospiti: Emma Marrone e Teo Mammucari. Ancora non si sa dove si potrà vedere la serie, ma i fan dell’ex capitano della Roma e della bella ex Letterina già sono in fibrillazione.

