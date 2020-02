Ilary Blasi e Francesco Totti, vacanza a Madonna di Campiglio assediati dai paparazzi

Ilary Blasi e Francesco Totti si divertono moltissimo durante la loro vacanza in montagna. A Madonna di Campiglio si godono la settimana bianca con gli amici, nonostante siano assediati dai paparazzi anche ad alta quota.

VIDEO

Ricercatissimi dai fotografi, Ilary e Francesco difficilmente riescono a far perdere le loro tracce. Il social, poi, non aiuta: i due condividono alcune IG Stories dalla montagna ed ecco che i fotografi, dopo averli scovati, li immortalano all’impazzata.

Hanno scelto ancora una volta una vacanza sulla neve: appesi gli scarpini al chiodo l’ex Capitano della Roma con gli sci ai piedi sfreccia in pista accanto ai figli. Ilary con le amiche, la sua hair stylist di fiducia Alessia Solidani e Fabiana Persichetti, invece, si concede una gita in moto slitta. Poi calza gli sci anche lei e si lancia in ardite discese.

Tra tanto sport, stop in baita a prendere il sole, pranzetti gustosi e cene entusiasmanti, tutti seduti in una lunga tavolata: la Blasi e Totti assaporano il tempo del relax. A Madonna di Campiglio si sta alla grande, il paesaggio innevato è incantevole.

Tutto è meraviglioso. Ilary se la spassa e al lavoro non pensa. L’Isola dei Famosi, che doveva vederla al timone dopo l'addio di Alessia Marcuzzi, al momento è stata messa in standby da Mediaset. Si dice che la nuova edizione del reality tornerà in tv forse l’autunno prossimo. In attesa di progetti immediati, la bionda 38enne pensa alla famiglia e a stare con le persone a cui vuole bene.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/2/2020.