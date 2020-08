Ilary Blasi e Francesco Totti, weekend al bacio tra Monte Carlo e Cannes

Ilary Blasi e Francesco Totti si regalano un lungo weekend al bacio tra Monte Carlo e Cannes. La conduttrice 39enne e il marito 43enne insieme ad alcuni amici tornano ancora una volta in Costa Azzurra.

In barca, su un mega yacht, i due si divertono con gite a largo. Mentre è in acqua la bionda regala un ‘bocca a bocca' appassionato all’ex capitano della Roma. Ilary condivide lo scatto sul social, Totti, dissacrante come al solito, commenta divertivo: “Mi sembravi un piranha”.

Mondanità, lusso e tante risate. A Monte Carlo e a Cannes Ilary Blasi e Francesco Totti prendono la tintarella, ma fanno pure i piccioncini. La presentatrice sfoggia super look sia al mare in Costa Azzurra che nelle serate al ristorante. E’ bellissima con indosso un tubino nero attillatissimo. La Blasi mette in mostra le curve e abbellisce il suo outfit con accessori dorati, come i sandali particolarissimi che calza ai piedi.

Ilary e Francesco si rilassano. Si prendono una pausa da Sabaudia, dove si sono trasferiti per l’estate, come al solito, con i tre figli, Cristian, Chanel e la piccola Isabel. In Costa Azzurra ormai sono degli habitué. Monte Carlo piace molto alla coppia, pure Cannes e dintorni li rendono felici: meno “sorvegliati speciali” dai fan, hanno maggiore intimità e vivono più liberamente il loro amore, che continua a durare nel tempo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/8/2020.