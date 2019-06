Ilary Blasi e Francesco Totti si regalano un weekend lungo a Saint Tropez. L’hair stylist della bionda conduttrice, sua grande amica, Alessia Solidani, festeggia il compleanno nella famosa località della Costa Azzurra, la 38enne non può mancare e vola via, con tanto di aereo privato, con il marito. Con loro pure molti altri amici.

E’ un super weekend di relax e svago quello di Ilary Blasi e Francesco Totti a Saint Tropez, raccontato dall’ex Letterina sul suo profilo social. Anche il dirigente giallorosso, ex numero 10 della Roma, condivide con i tanti fan una foto che lo ritrae steso sul lettino al mare insieme alla moglie. Il 42enne ha la mano sulla spalla della donna che ama, lei lo bacia sulla guancia.

Si godono un po’ di mare a Saint Tropez. Tre giorni di riposo, ma non solo. Nel popolarissimo club Les Caves du Roy, dove la Solidani spegne le candeline, si divertono un mondo. La festa è scatenata. Ilary e Francesco Totti sanno come non annoiarsi, senza perdersi, però, mai troppo di vista.

Ilary Blasi passeggia per le strade di Saint Tropez, si lascia immortalare con indosso un lungo copricostume giallo. In spiaggia indossa un bikini monospalla in tessuto lurex color ruggine. La sera è elegantissima, soprattutto quando, appassionata, bacia il marito sulle labbra. Lo scatto che immortala il lungo ‘kiss’, lascia spiazzato l’ex Capitano che, nella foto postata, ha il volto sorpreso.

Il weekend trascorre in fretta. La coppia fa pure tappa a Montecarlo, sempre con al seguito l’allegra combriccola con cui è partita da Roma. La domenica pomeriggio, però, si torna a casa dai figli, Cristian, Chanel e la piccola Isabel. Non è ancora tempo per una vacanza lunga, anche se non manca moltissimo alla fuga per le ‘summer holidays 2019’.