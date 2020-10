Ilary Blasi, la sua gatta 'nuda' ha partorito: i cuccioli hanno il pelo perché...

Ilary Blasi è felice, la sua gatta ‘nuda’ ha partorito. La conduttrice filma il felino sin da quando ha le contrazioni, poi la fa vedere con i suoi cuccioli, ben sei: i micini, tenerissimi, hanno il pelo, il colpo di scena è servito: ecco perché.

Donna Paola è un bellissimo esemplare di Canadian Sphynx, comunemente conosciuto come ‘gatto nudo’ perché ha come principale caratteristica quella di non presentare alcun pelo sul suo mantello. Eppure i gattini che partorisce sono coperti di pelo: la maggior parte di loro lo ha bianco e nero.

Ilary spiega tutto nelle sue IG Stories. In un flaskback mostra il gattone colpevole della gravidanza di Donna Paola. Il 13 agosto 2020 fa vedere la sua gatta che mangia dalla scodella: un micione bianco e nero la osserva attentamente. “E’ stato lui!”, sottolinea la presentatrice 39enne.

Arriva anche l’epilogo. Donna Paola dà il latte ai suoi cuccioli. Ilary inquadra il marito, Francesco Totti.

Facendo riferimento alle dichiarazioni passate dello sportivo, che ha sempre sottolineato che gli sarebbe piaciuto avere cinque figli dalla bionda, sarcastica gli fa notare: “Hai visto, te ne ha fatti 6. Ti ha ascoltato, tu ne volevi 5…”. L’ex Capitano della Roma, sornione, la guarda ma non commenta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/10/2020.