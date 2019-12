Ilary Blasi, new entry in famiglia, si è presa il gatto nudo, uno Sphynx, che si chiama...

Ilary Blasi è orgogliosissima della new entry in famiglia: la conduttrice 38enne ha accolto in casa un nuovo amico, si è presa il gatto nudo, il famoso Canadian Sphynx. Lo presenta sul social.

Ha scelto un gatto e non un cane. Ha voluto uno Sphynx, che ha come principale caratteristica quella di non presentare alcun pelo sul suo mantello. E’ una femmina. Si chiama Donna Paola, Ilary Blasi lo rivela nel suo post sul social.

Ilary Blasi condivide con i fan un selfie in cui si fa vedere con il gatto nudo in braccio. “Vi presento Donna Paola”, scrive. Lo Sphynx tra le sue braccia è tenerissimo.

Il gatto Sphynx ha un carattere diverso rispetto agli altri felini domestici: è allegro, non diffidente, intelligente e non vanitoso, è molto affettuoso, entusiasta, accogliente, allegro e molto coccolone, senza essere appiccicoso. Ilary ha deciso con i suoi bambini di prenderlo con sé e farlo diventare un membro della sua famiglia.

Essendo un gatto raro, lo Sphynx ha un costo piuttosto elevato. La spesa minima da affrontare per un esemplare della razza è 1500 euro, la cifra sale se il suo pedigree è quello di un possibile campione. Altra peculiarità: essendo ‘nudo’, non causa reazioni allergiche al pelo degli animali e soprattutto non sporca casa, che non è poco.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/12/2019.