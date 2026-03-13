Ilary Blasi si prepara al debutto al GF Vip in ciabatte: la make up artist Laura Barenghi la svela così, guarda

A Cologno Monzese la conduttrice 44enne si sposta dal camerino allo studio senza gli odiosi tacchi ai piedi

La romana non ha mai nascosto la sua avversione alle scarpe alte, che mette solo per esigenze tv e set

“Scusate, ma una tutta figa in ‘ciavatte’?”, esclama. La make up artist Laura Barenghi la svela così in un video rubato, mentre a Cologno Monzese lei si sposta dal camerino allo studio e viceversa. Ilary Blasi si prepara al debutto al GF Vip in ciabatte. La conduttrice 44enne, del resto, non ha mai nascosto il suo ‘odio’ per il tacco 12.

Ilary Blasi si prepara al debutto al GF Vip in ciabatte: la make up artist Laura Barenghi la svela così

La Barenghi ironizza ancora e, inquadrando le improbabili calzature, messe sotto un completo elegante grigio pantaloni e giacca, domanda: “Chi sarà questa Cenerentola?”. La Blasi, che ama prendersi in giro, sta al gioco e si mostra in tutto il suo splendore con ai piedi ciabatte in spugna celesti. Non si fa alcun problema.

A Cologno Monzese la conduttrice 44enne si sposta dal camerino allo studio senza gli odiosi tacchi ai piedi

A Vanity Fair recentemente, sulle scarpe, la conduttrice aveva detto: “Nella mia quotidianità non indosso mai il tacco 12. Amo gli stivali e, se per esempio vado a ballare e non voglio essere flat, punto su kitten heels. Voglio solo sentirmi a mio agio e pensare a divertirmi”.

La presentatrice le indossa senza alcun problema e le mostra

“Per lavoro, ovviamente, devo metterli perché ti cambiano la postura e regalano un'attitude diversa ma a fine serata anche io non ne posso più, e infatti li tolgo. Ho provato tante volte a chiedere di indossare qualcosa di più comodo ma non c'è stato verso. Solo il plateau consente di barare un po', combinando altezza e comodità. Al momento, però, non va molto. Spero torni presto di moda…”, aveva aggiunto la Blasi. E anche a Tv Sorrisi e Canzoni, proprio pochi giorni fa, parlando del look al Grande Fratello Vip, aveva ammesso: “Ho già male ai piedi all’idea di stare sui trampoli per tutta la sera!”. E così, appena può, evita di metterli.