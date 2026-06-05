La conduttrice 45enne e il suo futuro marito 39enne si rilassano in uno dei posti più esclusivi

Alloggiano in un resort da sogno e vivono momenti di relax nella massima privacy

Il Grande Fratello Vip ormai è alle spalle e per Ilary Blasi è arrivato il momento di concedersi una pausa tutta dedicata all'amore. La conduttrice romana vola in Grecia insieme al compagno Bastian Muller per una vacanza da sogno che profuma di relax, complicità e futuro. Per la coppia, sempre più affiatata, si tratta di una fuga romantica prima del ritorno di Ilary in televisione con Battiti Live e, secondo i beninformati, anche prima dei preparativi finali per il matrimonio che potrebbe arrivare ora che il divorzio da Francesco Totti è definitivamente alle spalle.

Dopo il GF Vip Ilary Blasi vola in Grecia con Bastian: fuga romantica prima di Battiti Live e delle nozze, ecco che isola hanno scelto

Niente Mykonos, Santorini o altre mete affollate da influencer e paparazzi. La 45enne e il manager tedesco 39enne hanno scelto Kéa, considerata la più riservata e meno mondana delle Cicladi. Un piccolo paradiso raggiungibile in meno di un'ora di navigazione da Atene che da anni rappresenta il rifugio preferito degli ateniesi più facoltosi, desiderosi di trascorrere qualche giorno lontano dai riflettori. Privacy assoluta, mare cristallino e paesaggi incontaminati: ingredienti perfetti per la coppia.

La 45enne e il 39enne sono nel magnifico resort One&One Kéa Island, nell'isola più esclusiva delle Cicladi

A rendere ancora più esclusivo il soggiorno è la struttura scelta. Ilary e Bastian alloggiano al magnifico One&Only Kéa Island, resort di lusso progettato dall'architetto John Heah e considerato una delle destinazioni più raffinate dell'intero Mediterraneo. Sessantatré ville immerse nella natura, spa panoramica, piscine private, servizi personalizzati ed escursioni organizzate nei minimi dettagli fanno da cornice a quella che appare come una vacanza da cartolina.

La Blasi regala ai follower qualche scorcio del suo buen retiro greco. Nelle immagini condivise, Ilary appare rilassata, sorridente e impeccabile come sempre. I look sono quelli che l'hanno resa un'icona di stile: essenziali e ricercati. Nello scatto più romantico della vacanza, lei e Bastian sono sdraiati insieme su un lettino prendisole. La presentatrice si abbandona completamente tra le braccia dell’uomo che ama, distesa sul suo corpo mentre lui la stringe teneramente.

La presentatrice racconta scampoli della vacanza sui social

Da quando è entrato nella vita della conduttrice, Muller è riuscito a restituirle quella serenità che lei stessa ha lasciato intuire in più occasioni. Discreto, lontano dal mondo dello spettacolo e poco incline alle luci della ribalta, Bastian continua a rappresentare il suo porto sicuro. Ilary sembra vivere uno dei momenti più felici della sua vita. Tra nuovi progetti professionali, un amore che procede a gonfie vele e il sogno delle seconde nozze sempre più vicino, la regina della televisione italiana si gode il presente senza un attimo di respiro.