Ilary Blasi si mette in posa con il costume e il copricostume animalier. Lo scatto è stato fatto a Cala Vadella a Ibiza. La 38enne e il marito Francesco Totti continuano la loro dolce vita alle Baleari, con figli e amici.

A Ibiza Ilary Blasi è volata con l’ex capitano della Roma e i tre figli, Cristian, 13 anni, Chanel, 12, e Isabel, 3. Con loro tutta una comitiva di intimi, tra cui Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani. Sul posto c’è anche Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi, rimasta in ottimi rapporti con la conduttrice. Poi ci sono gli incontri casuali con i tanti sportivi che soggiornano alle Baleari in questo caldo periodo dell’anno. E’ dolce vita per la bionda che stupisce con indosso il costume animalier. La foto postata fa il pieno di ‘like’. I fan impazziscono.

Ilary Blasi racconta con poche immagini la dolce vita con Totti a Ibiza e si diverte a condividere anche alcune IG Stories in cui mostra le serate pazzesche in disco. Qualche volta è una ‘mamma in libera uscita’, come scrive lei stessa. Poi, la mattina, si ritorna a fare colazione tutti insieme, da famiglia.

Dolce vita e tanta mondanità. Anche Francesco a cena a Ibiza vede due grandi amici che hanno giocato con lui in giallorosso: Marco Borriello e Miralem Pjanic. Subito scatta il selfie. L’estate 2019 è davvero scatenata e la ‘movida’ cattura tutti.