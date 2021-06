Ilary Blasi preferisce la comodità al glamour: 'In casa solo tuta e scarpe da ginnastica’

Ilary Blasi preferisce la comodità al glamour. La conduttrice 40enne all’Isola dei Famosi stupisce tutti con i suoi look estremamente ricercati, poi, una volta finita la diretta, toglie i tacchi e gli abiti eleganti. “In casa solo tuta e scarpe da ginnastica”, confessa a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Immediatamente, a fine puntata, mi libero dei tacchi e mi infilo la mia tuta con cui vivo in casa ogni giorno. E opto per un comodo paio di scarpe da ginnastica. Mi sciolgo i capelli se sono racconti e via, vado diretta in albergo”, confessa Ilary al settimanale.

Accattivante, sexy, all'Isola ha sfoggiato molti stili diversi, anche se è sembrata preferire di gran lunga gli abiti firmati da Lia Stublla. Ilary Blasi sta pensando pure al look per la finale del reality show, il prossimo 7 giugno. “Non so ancora che indosserò, sono indecisa tra due abiti. Certamente ci sarà un effetto da ‘tappeto rosso’, elegante e con dettagli sensuali. Avrò orecchini importanti, spalline e tacchi molto alti!”, confida.

Poi la Blasi aggiunge: “Una volta che ho deciso cosa mettere, poi mi concentro su quello che devo dire e non penso più al look. In diretta però trovo sempre dei modi per stare un po’ seduta, anche se da casa non si vede molto: durante le prove condotte da Massimiliano Rosolino o durante le nomination faccio entrare uno sgabello e mi ci appoggio”. La moglie di Francesco Totti dopo un po’, non c’è dubbio, dei tacchi non ne può più.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/6/2021.