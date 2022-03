Ilary Blasi, tutto pronto per l'inizio dell'Isola dei Famosi 2022: baci con Alvin

Ilary Blasi sorride entusiasta nel promo in tv, arriva temeraria col paracadute sulla spiaggia della sua seconda Isola dei Famosi, l’edizione 2022. “Io sono pronta. Ma dove siete tutti?!”, esclama, trovandosi lì tutta sola. I nuovi ‘eroi’ stanno arrivando, il reality prenderà il via il prossimo 21 marzo. L’inizio dell’avventura è imminente, la conduttrice 40enne fa già le prove trucco, poi si scambia baci con Alvin, che torna a essere l’inviato in Honduras dello show.

Il cast dell’Isola non è ancora stato ufficializzato. Ilary al momento tiene la bocca cucita. Nel bel mezzo della bufera mediatica per la presunta crisi col marito Francesco Totti (i rumor sulla supposta relazione dell’ex calciatore con Noemi Bocchi hanno ripreso corpo dopo la presenza sabato scorso allo stadio, per Roma-Atalanta, sia dello sportivo 45enne, andato col figlio Cristian, sia della bionda 34enne), la presentatrice si getta anima e corpo nel lavoro e indossa i panni della ‘Capitana’ di uno dei programmi più amati della tv.

I concorrenti che voleranno dall’altra parte del mondo sono stati scelti, i contratti sono chiusi. Ad anticipare chi prenderà parte al reality ci ha pensato TvBlog. Quest'anno il cast dovrebbe dividersi tra single e coppie per un totale di 22 concorrenti.

Tra le coppie ci dovrebbero esserci due de I Cugini di Campagna, Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni, Gustavo e Jeremias Rodriguez, Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo, Carmen di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo.

Le single donne dovrebbero essere Ilona Staller, Roberta Morise, Estefania Bernal, Floriana Secondi, Jovana Djorkevic, moglie del calciatore serbo, ex Chievo e Lazio, Filip Djordjevic. Tra gli uomini, l’ex pilota Marco Melandri, Antonio Zequila, l’attore Nicolas Vaporidis, il rapper Blind e il modello Roger Balduino. Gli opinionisti in studio che farano da spalla a Ilary dovrebbero essere Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/3/2022.