Ilary Blasi madrina di Jolie: la sorella Melory battezza la figlia 

Ilary Blasi trascorre una domenica da ‘zia’ al settimo cielo. La conduttrice 40enne, in relax dopo la conclusione dell’Isola dei Famosi, festeggia Jolie, la nipotina. E’ lei la madrina della piccola avuta dalla sorella Melory lo scorso 25 aprile. La 31enne battezza la figlia nella chiesa di quartiere a Roma insieme al marito Tiziano Panicci. Il padrino della piccola è il cognato Adriano.

Grande commozione durante la celebrazione per tutti. Parenti e amici, circa quaranta persone, guardano emozionati Jolie Maria Santa, questo il nome scelto per il battesimo, come spiega Melory stessa nelle sue IG Stories, rispondendo alle domande dei follower. “All’anagrafe mia figlia si chiama solo Jolie, in chiesa l’abbiamo voluta battezzare come Jolie Maria Santa”, rivela.

Abito color avorio per la presentatrice, floreale per la mamma. E’ un giorno da ricordare. Il banchetto è stato organizzato in aperta campagna, all’agriturismo Poggio dei Cavalieri. Tavoli ben distanziati e elegantemente apparecchiati.

Melory ha voluto bomboniere particolarissime, calamite con sopra l’immagine della figlia. Ogni particolare è curato nei minimi dettagli. Anche la torta è squisita.

Ilary Blasi e Adriano Panicci erano stati anche tra i testimoni di nozze di Melory e Tiziano a luglio del 2017, dopo il matrimonio civile della coppia, celebrato a maggio dello stesso anno. Melory a chi domanda per quale ragione abbia deciso ancora una volta per la presentatrice e non per la sorella 42enne Silvia, spiega: “Lei farà la madrina del mio secondogenito”. Non rivela i doni del padrino e della madrina, svela solo che sono bellissimi, ma annuncia che presto li mostrerà sul social.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/6/2021.