Ilary Blasi la sera prima della finale di Amici 18, dove da ospite è protagonista con il suo super look, festeggia il compleanno di Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi, da cui ha avuto la figlia Gaia, 14 anni, ed ex compagna di Arnaud Mimran. Alla cena che la bionda neo 36enne ha organizzato da Legami Sushi & More a Roma c’è anche Michela Quattrociocche, la moglie di Alberto Aquilani, ex centrocampista della Roma. Con loro pure l’amica Raffa.

Ilary Blasi e Michela Quattrociocche, nonostante Tamara Pisnoli non sia più una ‘wag’ e non abbia quindi una frequentazione assidua con le due, sono rimaste legate all’amica, coinvolta pure in passato in alcuni problemi giudiziari. Al suo compleanno partecipano con grande piacere e si lasciano fotografare con lei al momento della torta. La foto viene poi condivisa da Tamara stessa, contenta della vicinanza con la conduttrice Mediaset 38enne e l’attrice 30enne.

“Le amicizie quelle belle che durano una vita..... e i compleanni di @michelaquattrociocche che durano mesi..... tanti auguri a me #amiche”, scrive Tamara Pisnoli, sottolineando come al suo compleanno ci siano le sue amiche più care, quelle a cui vuole bene. Del resto solo la settimana scorsa era andata insieme alla figlia al concerto di Ultimo sempre a Roma insieme a Michela Quattrociocche, pure lei accompagnata dalla figlia maggiore Aurora, 8 anni. Evidentemente c’è un feeling speciale che la lega tutte loro, anche alla bella Ilary Blasi. che conosce ormai da moltissimo tempo.