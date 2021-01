Ilary Blasi a Milano: al via i preparativi per l'Isola dei Famosi

Ilary Blasi a Milano dà il via alla ‘sua’ Isola dei Famosi: partono i preparativi, la conduttrice dopo la lunga pausa dalla tv è pronta a essere finalmente al timone dell’edizione numero 15 del reality show. La bionda in treno raggiunge il capoluogo lombardo: partecipa alla prima riunione con il Direttore delle Risorse Artistiche di Mediaset Giorgio Restelli e il resto del team.

Una sola giornata a Milano per parlare della prossima Isola dei Famosi che dovrebbe partire poco prima dell’inizio della primavera. Dopo tante date sussurrate, ora parrebbe che il debutto sia fissato o per lunedì 8 marzo o per il 15 dello stesso mese. Ilary non ha alcun timore e sono tanti gli spettatori che sentono la mancanza della sua ironia graffiante e molto romana in tv.

La Blasi sarà al comando. In Honduras, confermato come location del reality, dovrebbe avere come inviato Alvin, ormai un vero esperto nel ruolo, anche se in lotta per soffiargli il posto sembrerebbe ci siano anche Tommaso Zorzi e, new entry, Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker. Come opinioniste sarebbero state contattate Alessandra Mussolini e Francesca Barra.

l toto nomi sui concorrenti è sempre più assillante: finora tra i papabili naufraghi ci sarebbero Asia Argento e Vera Gemma (già coppia di Pechino Express), l’attore Brando Giorgi, Alessandra Canale, Pietro Delle Piane, Eleonora Giorgi, la sempre verde Jill Cooper e la presentatrice Patrizia Rossetti, anche loro già protagoniste di Pechino Express.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/1/2021.