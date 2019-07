Ilary Blasi, appena tornata da Ibiza, dove ha trascorso una divertente vacanza con il marito Francesco Totti e i suoi tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, parla dei progetti televisivi che la vedranno protagonista. La conduttrice 38enne sarà al timone di “Giochi senza frontiere”, versione 2.0, su Canale 5. Ha detto di no al GF Vip, dopo averlo condotto per tre stagioni, per paura di annoiarsi. Lo svela a Chi.

Non è incinta, è serena e innamorata, grazie a Totti, che, dopo tanti anni, la fa sentire ancora ‘unica’. Non pensa al quarto figlio. “Stiamo bene così, io e Francesco abbiamo tre figli e tre è il numero perfetto”, sottolinea Ilary Blasi. Poi sul no al GF Vip spiega: “Guardi, era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. Ho capito come funzionava e volevo lasciare il GF Vip quando ancora per me era un figata farlo, non volevo correre il rischio di annoiarmi”.

VIDEO

Quando a Ilary Blasi viene chiesto se sul no al GF Vip abbia influito qualche scelta che non le sia piaciuta in passato relativa proprio al programma, sottolinea: “Quando conduci un reality sai che c’è un po’ di tutto. Ecco, a me piace la parte divertente, mentre mi riesce più difficile quella in cui si parla di cose personali, perché lì non è più un gioco, ma devi andare a scavare a fondo, a volte troppo. E' vero che nei reality bisogna mettersi in discussione, ma ci sono dei paletti e, quando si sorpassano certi limiti, dove magari un’altra ci sguazzerebbe, io faccio fatica perché a me piace di più ridere”. Le spiace staccarsi da Alfonso Signorini, che prenderà il suo posto. Gli fa tanti in bocca al lupo, ma ormai è fatta. Lei sarà al timone di “Giochi senza frontiere”.

“Era un altro sogno che avevo: quando ero piccola, d’estate, tutta la famiglia si ritrovava a vedere Giochi senza frontiere e sono felice di portare in tv la versione 2.0”, confessa Ilary Blasi.

E’ stata a lungo accostata a Temptation Island Vip, orfano di Simona Ventura, a proposito della trasmissione di Maria De Filippi Ilary Blasi fa sapere: “Premesso che non lo farò io, è un programma che mi piace molto seguire, e credo che anche il conduttore abbia più un ruolo da osservatore, non può cambiare il corso degli eventi proprio perché non ha questo compito. Ma poi non so se sarei adatta, di fronte a certi soggetti sbroccherei sicuramente”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/7/2019.