Ilary Blasi, toccata e fuga a Parigi per la sfilata di Chanel alla Fashion Week

Ilary Blasi si regala una fuga a Parigi. Toccata e fuga in compagnia di due amiche: la conduttrice 38enne vola nella capitale di Francia per la stilosissima sfilata Chanel durante la Fashion Week.

“Sto partendo, la destinazione non è italiana”, svela ai follower sul social Ilary Blasi, che scrive anche: “No marito”, per far capire a tutti che Francesco Totti non è insieme a lei. La bionda regala un indizio: la borsa che indossa…

Il dettaglio non può passare inosservato: l’accessorio è il modello 11.12 di Chanel, una borsa disegnata da Karl Lagerfeld appena arrivato nella prestigiosa maison, nel 1983. Lo stilista ha reinterpretato la classica 2.55 ideata da Gabrielle Chanel nel 1955.

Ilary Blasi fa capire a tutti che è diretta a Parigi alla sfilata autunno-inverno 2020/2021 di Chanel. Per l’evento adotta un look semplice: indossa una gonna plissettata bianca, un top nero e anfibi black. Chiaramente non dimentica l’iconica borsa a tracolla. Va spedita in strada, si dirige al Grand Palais per gustarsi i capi in passerella dello stilosissimo brand. Tra gli invitati un mare di vip.

Poi il giorno seguente subito via, si torna a Roma. Ilary riparte in compagnia delle sue due amiche. Cappello in testa e la voglia di acquistare i capi appena ammirati per un outfit strepitoso.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/3/2020.