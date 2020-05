Ilary Blasi azzera la ricrescita: dal parrucchiere torna finalmente bionda

Ilary Blasi finalmente ‘azzera’ la ricrescita: dal parrucchiere torna super bionda. Il lockdown è praticamente finito e la conduttrice 39enne si affida alla sua hair stylist preferita, anche una cara amica, Alessia Solidani. Nel salone di bellezza a Prati, a Roma, si concede un pomeriggio tutto per lei: vuole tornare a splendere.

I primi di maggio, quando le misure della quarantena si erano leggermente allentate, aveva condiviso con i follower nelle sue IG Stories un appello: Ilary Blasi aveva mostrato la sua ricrescita e aveva chiamato a gran voce la parrucchiera, taggandola ovviamente: “Alessia dove sei?”.

VIDEO

La Solidani sempre via web le aveva prontamente risposto: “Ilaaaaa non vedo l’ora di rimetterti le mani in testa...grazie a te e a tutte le nostre clienti che ci stanno aspettando.... Vi faremo bellissime”.

A distanza di pochi giorni Ilary Blasi vede il suo sogno avverarsi. Va dall’hair stylist e si fa rimettere a posto la chioma. Schiarisce di nuovo i lunghi capelli, che tornano color oro, lucidi e fluenti, sani grazie anche agli impacchi salutari.

Taglio, colore e messa in piega: la moglie di Francesco Totti si mostra orgogliosa ai fan. Tornare alla ‘quasi' normalità è davvero bellissimo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/5/2020.