Ilary Blasi è sempre più pazza per lo yoga. Ovviamente non è l’unica celebrità a praticare quest’attività, ma negli ultimi tempi lo fa con sempre maggiore costanza. Così poche ore fa ha voluto condividere sul social alcune immagini che la ritraggono proprio mentre si allena, mostrando anche di aver fatto un bel po’ di progressi. Accanto ad una foto in cui appare nella posizione dello scorpione, la 39enne ha scritto su Instagram: “Work in progress”. Tra i primi a commentare lo scatto anche il marito Francesco Totti, che ha scritto scherzando: “Stasera ti ritrovo così?”.

La bionda romana nonostante si occupi personalmente dei suoi tre figli, ovvero Cristian, 14 anni, Chanel, 13, e Isabel, 4, riesce a trovare sempre il tempo da dedicare alla cura del proprio corpo. Non sembra però avere intenzione di allargare ulteriormente la famiglia. Recentemente ha commentato alcune dichiarazioni dell’ex capitano della Roma, che a 43 anni vorrebbe diventare padre per la quarta volta, facendo capire che non ha proprio alcuna intenzione di rimanere di nuovo incinta.

“Francesco dice tante cose ma poi decido io. Tre è il giusto compromesso, è anche un bel numero. Se Francesco lo vuole davvero, lo facesse con un’altra”, ha detto ospite del programma ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio parlando di un ipotetico quarto figlio.

Scritto da: la Redazione il 4/6/2020.