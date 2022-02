Ilary Blasi, prima reazione social dopo i gossip sulla fine del matrimonio con Totti

Ilary Blasi torna attiva su Instagram. Via social, nelle sue IG Stories, arriva la prima reazione dopo i gossip sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti, dopo quasi 20 anni insieme e 17 da moglie e marito. La conduttrice 40enne finora era rimasta rigorosamente in silenzio, come pure l’ex Capitano della Roma 45enne, che tuttora non dice una parola a riguardo.

Ilary Blasi riappare sul web, si fa vedere in treno con la mascherina, peccato che dopo pochi istanti l’abbassi e faccia un’irriverente linguaccia ai follower e ai curiosi che ne vorrebbero sapere di più sull’eventuale addio. I più attenti possono notare che alla mano sinistra non indossa più la fede. Cosa vorrà dire? Per il Corriere della Sera, che ha lanciato la bomba sul crack con Totti, senza neppure usare alcun condizionale sulla rottura, tra i due la separazione sarebbe imminente: mancherebbero solo le carte bollate e incontri con i propri legali per una spartizione patrimoniale abbastanza complicata…

Sempre sarcastica, ironica, a volte persino cinica, la bionda ex Letterina di Passaparola, che sicuramente starà venendo a Milano per organizzare la sua Isola dei Famosi, in onda dal prossimo 21 marzo, con la sua linguaccia potrebbe voler dire che è tutta una ‘boutade’, un rumor infondato. Il suo gesto scanzonato, però, potrebbe anche aver l’intenzione di confermare l’addio, senza se e senza ma.

Secondo il quotidiano che ha rilanciato il gossip bomba di Dagospia, arrivato come un ciclone ieri pomeriggio, Ilary e Francesco vivrebbero già da un po’ separati in casa nella loro fiabesca villa all’Eur a Roma. Con loro i tre figli, Cristian, 16 anni, Chanel, 14, e Isabel, 6. Le antenne rimanfono alzate, i riflettori puntati, pronti a scandagliare il privato di una delle coppia più longeve che ora, tra lo stupore generale, sarebbe malamente scoppiata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/2/2022.