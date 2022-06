Ilary Blasi, il primo bikini della stagione è in piscina: sotto il sole coi figli, foto

Ilary Blasi si prende una pausa dall’Isola dei Famosi. Il suo 2 giugno, Festa della Repubblica, lo celebra in piscina accanto ai figli. Cristian, 16 anni, e Isabel, 6, sono tenerissimi insieme, la mamma li fotografa mentre prende la tintarella al sole in bikini: è il primo con cui inaugura ufficialmente la stagione estiva sul social.

La conduttrice 41enne indossa un due pezzi firmato Beach Side, un marchio Made in Italy specializzato in collezioni swimwear e beachwear. Il top è a fascia con spalline sottili in fantasia zebrata blu e nero, lo slip, un tanga sgambato è coordinato.

La bionda si protegge il viso con un cappellino con visiera: non vuole correre il rischio di scottarsi. Lunedì torna in onda con una nuova puntata del reality show, allungato fino al 27 giugno, data in cui andrà in onda la finalissima e si scoprirà finalmente il vincitore.

Seduta comodamente, la Blasi osserva i due figli giocare nell’acqua: il maggiore stringe la sorellina e la fa sorridere. All’appello manca Chanel, 15 anni appena compiuti: forse sarà andata al mare, vicino Roma, con le amiche. Non c’è neppure il marito, Francesco Totti. Il 45enne in questo periodo è molto impegnato con alcuni eventi: la crisi tra i due è stata ampiamente smentita dai diretti interessati.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/6/2022.