Ilary Blasi si tuffa nel quadrilatero della moda a Milano: foto

Ilary Blasi, spesso a Milano per l’Isola dei Famosi, che va in onda su Canale 5 con un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il giovedì, si tuffa letteralmente nel quadrilatero della moda e nelle vie del centro del capoluogo lombardo fa shopping. La conduttrice 40enne non ha mai nascosto che tra le quattro mura ama la comodità estrema, porta spesso tute casual e sneakers, ma ha anche una vera passione per il mondo del fashion e ama scoprire brand di stilisti emergenti. In onda, in tv, i suoi look sorprendono.

L’ex Letterina di Passaparola con occhiali con lenti scure, leggings e giaccone oversize black, cammina spedita, guarda le vetrine, entra nei negozi. I paparazzi la seguono non perdendola mai di vista. Osservata speciale, dopo i gossip di crisi con Francesco Totti, la Blasi ha gli obiettivi perennemente puntati contro, lei però se ne infischia. Smentita la rottura, definita solo una deplorevole ‘fake news’, si dedica agli acquisti, approfittando di qualche momento libero, lontano dagli studi del reality show a Cologno Monzese.

Appena può torna a Roma da Francesco, 45 anni, e i tre figli. In questi mesi prende il treno per la Capitale il venerdì e rimane a casa, nella mega villa all’Eur, per tutto il weekend, accanto a Cristian, 16 anni, Chanel, 14, e Isabel, che ne ha da poco compiuti 6. Capita anche che faccia qualche sortita tra una puntata e l’altra dell’Isola. Sempre sorridente, non si lascia mai abbattere dai pettegolezzi. Sportiva e solare, si gode il suo tempo con spensieratezza.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/4/2022.