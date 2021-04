Ilary Blasi tenera 'zia': reunion tra Letterine con Alessia Ventura incinta

Ilary Blasi è una tenera ‘zia’ acquisita. La bionda conduttrice si regala una pausa nostalgica, la reunion tra Letterine la porta indietro nel tempo. E’ una serata con Alessia Ventura, 41 anni, incinta di Ginevra, una femminuccia, e ormai prossima al parto, e Morena Salvino, 42 anni, a cui la bionda è da sempre legatissima.

Non è tornata a Roma dopo la puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì sera. Ilary è rimasta a Milano, oggi, 15 aprile, va in onda nuovamente in prima serata il reality show che la vede alla conduzione. La presentatrice 39enne ha approfittato della trasferta per riabbracciare le ex colleghe di Passaparola, andato in onda dal 1999 al 2008 condotto da Gerry Scotti. Una cena con Morena e Alessia e immancabile arriva lo scatto a tre.

VIDEO

E’ proprio la Ventura a pubblicare la foto con la Blasi e la Salvino nelle sue IG Stories. Entrambe le accarezzano il pancione. “Ginevra con le zie”, scrive Alessia. L’esperienza in tv le ha fatte conoscere: non si sono mai perse di vista negli anni. Le tre ballarono i famosi stacchetti nell’edizione 2002-2003: ben diciannove anni sono trascorsi, il bene rimane.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/4/2021.