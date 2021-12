Ilary Blasi risponde stizzita alle nuove accuse di Fabrizio Corona: 'Penso sia innamorato di me e per questo...'

Ilary Blasi risponde stizzita alle nuove accuse di Fabrizio Corona. La 41enne si becca il Tapiro D’Oro dopo le parole del 47enne. L’ex re dei paparazzi, ospite di Canale 21 del Peppy Night Fest, a Peppe Iodice sulla moglie di Francesco Totti, con cui è in lite dai tempi del GF Vip 3, ha detto: “Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nuda”. La conduttrice ribatte per le rime, interrogata da Valerio Staffelli sulla vicenda in cui è stata coinvolta anche la mamma.

“Mia madre neppure lo conosce, penso non l’abbia mai visto. La chiamiamo e glielo chiedo?”, dice la Blasi a cui l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci riporta le parole di Corona dette in tv”.

La presentatrice poi aggiunge sarcastica: “Io penso una cosa a questo punto: Fabrizio è innamorato di me, mi ama. Sai quelli che fanno così? Mi vuole conquistare. Alla fine la verità è che è innamorato. Fabrizio, se sei innamorato, scrivimi, fammi una dichiarazione d’amore più carina… Ormai siamo grandi, non è che uno si deve vergognare”.

La Blasi non contenta chiama mamma Daniela. La donna, sulla faccenda tirata fuori da Fabrizio Corona, ribatte: “Io non l’ho mai visto. E poi quando tu avevi 16 anni, lui ne aveva 23-24…!”. “Secondo me a quei tempi stava tra i piedi di Lele Mora, se non ricordo male”, le fa eco Staffelli velenoso.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/12/2021.