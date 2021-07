Ilary Blasi rivela perché smise di lavorare per due anni: 'L’ho fatto per Francesco perché…’

Ilary Blasi qualche mese fa è tornata in televisione come conduttrice, alla guida dell’Isola dei Famosi. Mancava dal piccolo schermo da un paio d’anni. Ora ha spiegato il motivo della lunga pausa: lo ha fatto per salvaguardare il suo matrimonio e stare vicina al marito Francesco Totti, che stava vivendo un periodo non semplice. “Quando Francesco ha smesso di giocare abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute, bisognava metabolizzare il momento e superarlo”, ha fatto sapere al settimanale ‘F’.

La 40enne romana, che insieme all’ex capitano della Roma ha tre figli, Cristian, 15 anni, Chanel, 14, e Isabel, 5, ha poi aggiunto: “Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente su Francesco hanno pesato turbolenze, paure, fragilità, dispiaceri […] Io ho deciso di non lavorare per due anni, ho lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip, ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca. Questo ci hanno insegnato i nostri genitori e questo io e Francesco cerchiamo di trasmettere ai figli”.

Eppure Ilary non accetterebbe mai di ritirarsi dalle scene per sempre. Sebbene il rapporto con il marito sia saldo, non esclude che possa capitare che il suo matrimonio, come successo a tanti, finisca. E in quel caso vuole avere la possibilità di scegliere. Per questo mantenere una propria autonomia finanziaria è fondamentale. Quando le è stato chiesto se prenderebbe in considerazione l’ipotesi di lasciare il suo lavoro, ha risposto: “Mai. Anche per poter dire un giorno: sai che c’è, io me ne vado. Nella vita non si sa mai, le cose con Francesco funzionano ma tutto può cambiare. E io voglio poter decidere, non stare appesa a un uomo”.

Scritto da: la Redazione il 23/7/2021.