Ilary Blasi approfitta della bella giornata di sole a Roma, dopo giorni di tempo incerto e pioggia, e si concede una passeggiata per le vie della Capitale. Francesco Totti, suo marito, intanto è sul set, come rivela sul suo profilo social: sono iniziate le riprese del documentario che racconterà la sua storia.

A Roma Ilary Blasi si regala una pausa shopping tutta sola. Per la conduttrice 38enne look casual chic: la bionda indossa una t-shit nera, portata con una gonna in raso azzurra a pois black lunga fino a metà polpaccio, ai piedi le trendyssime sneakers griffate Alexander McQueen. In mano ha una clutch firmata da Mia Bag fucsia. Ilary passeggia serena mentre Francesco Totti è entusiasta sul set.

“Un nuovo grande progetto è alle porte! Iniziano le riprese del documentario che racconterà la mia storia”, scrive sui social Francesco Totti. Annuncia di essere sul set accompagnando le parole con una foto in cui è immortalato seduto sul prato dell'Olimpico con un ciak in mano, insieme al regista Alex Infascelli. Sono iniziate le riprese del documentario sulla sua vita tratto dal libro "Un Capitano", scritto dall'ex numero 10 della Roma con Paolo Condò ed edito da Rizzoli. Il documentario è coprodotto dalla Wildside di Lorenzo Mieli e Mario Gianani con Fremantle Documentaries, Capri Entertainment di Virginia Valsecchi e Vision Distribution che lo distribuirà al cinema.

Il film su Francesco Totti sarà un viaggio emozionante che il 42enne racconterà in prima persona, arricchito pure da immagini inedite tratte dal suo archivio personale. Ilary Blasi è orgogliosa di lui. E mentre il marito è sul set, lei si rilassa andando a spasso a Roma. Sembra ormai quasi certo il suo rifiuto al nuovo GF Vip in autunno. Il suo nome però è in ‘pole position’ per la conduzione della seconda edizione di Temptation Island Vip. Sarà in tv domani, alla finale di Amici 18 di Maria De Filippi, a cui è molto legata: potrebbe essere un indizio che regala ufficialità al progetto, chissà…