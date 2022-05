Ilary Blasi, rovinosa caduta all'Isola dei Famosi: la conduttrice vola giù dallo sgabello

Ilary Blasi è sempre più protagonista all’Isola dei Famosi, all’1,18, quando la puntata del reality show è ormai agli sgoccioli, la conduttrice 41enne ne combina un’altra delle sue. Stavolta nessuna gaffe piccante, ma una rovinosa caduta: la moglie di Francesco Totti vola giù dallo sgabello mentre è nel bel mezzo del blocco nomination.

Ilary perde l’equilibrio e non c’è nulla da fare, ruzzola a terra. Il video catturato alla perfezione dal regista Roberto Cenci, viene riproposto più volte, anche al rallentatore, e sul social in pochi istanti è già virale.

La Blasi non riporta alcuna conseguenza dall’incidente, anzi. La presentatrice ride a crepapelle mentre i suoi opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, l’aiutano a rialzarsi in piedi. Lei è incontenibile.

“Tutto bene, non è successo niente”, dice per rassicurare tutti. Poi aggiunge: “E’ colpa della giacca, pesa 9 chili”. Lo aveva detto anche a inizio puntata che il capo scelto, un blazer bianco tempestato di strass, completo con un pantalone tagliato che le lasciava scoperte le gambe grazie ai vertiginosi spacchi, era pesantissimo.

“Abbiamo chiuso col botto”, aggiunge Ilary sempre ridendo. Immancabile la gag con Alvin, con cui ormai le battutine alla Sandra e Raimondo si sprecano. “Sei caduta dalla sedia?”, chiede l’inviato, fingendosi quasi contento per l’accaduto. La Blasi lo rimbrotta: “Tutto torna, stai attento”, come se lui le avesse fatto una ‘macumba’. Così al 44enne non rimane che fare gli scongiuri. Luxuria svela: “L’ho visto, si sta ‘grattando’!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/5/2022.