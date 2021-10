Ilary Blasi prova a rialzare lo share con la scollatura vertiginosa a Star in the star: il look

Ilary Blasi prova ad alzare lo share di Star in the star con la scollatura vertiginosa. La bionda conduttrice 40enne punta tutto sul suo look: indossa un abito longuette aderentissimo firmato da Lia Stublla, la stessa stilista che l’aveva catturata con i suoi vestiti all’Isola dei Famosi.

L’ex Letterina regala anche un altro balletto a inizio puntata e si scatena sulla coreografia firmata da Luca Tommassini. "Ci ho preso gusto", ammette. Purtroppo lo show non decolla, anzi, in un giovedì in cui, oltre alla fiction su Rai Uno “Fino all’ultimo battito”, ci sono anche le partite di coppa a fare concorrenza, la trasmissione raccoglie solo il 10,6% di share, con 1 milione 880mila telespettatori davanti lo schermo.

La Blasi è spumeggiante e travolgente anche nella terza puntata di Star in the star. Incantevole e solare sul palco: indossa l’abito dal colore acceso che vira verso il glicine e il suo incarnato si esalta. Porta i capelli con la riga di lato, il fisico snello è reso ancora più sexy dal tessuto fasciante.

Il profondo scollo, arricchito da catene dorate, parte integrante dell’abitino, seducono, la schiena scoperta la rende ancora più femminile.

La Blasi ai piedi calza un paio di décolleté ton sur ton. Il make up è perfetto e non pesante: la moglie di Francesco Totti, appena atterrata da Parigi, dove ha trascorso una mini vacanza con il marito e la figlia più piccola Isabel a Disneyland, insieme pure alla sorella maggiore e la sua famiglia, non risente di alcuna stanchezza e tira avanti con grinta ed energia.

Purtroppo la sua spontaneità ed energia, la sua parlatina con la battuta sempre pronta, paiono proprio non bastare a far alzare gli ascolti di un programma dove a brillare è solamente lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/10/2021.