Ilary Blasi sul set della serie tv su Francesco Totti: foto

Ilary Blasi va con Francesco Totti sul set della serie tv che racconterà la vita di suo marito e quindi anche la sua. La conduttrice parla con gli attori e si mette in posa con il suo ‘alter ego’, Greta Scarano, l’artista che recita nei panni della conduttrice 39enne.

“Speravo de morì prima” è la nuova serie tv Sky Original tratta dal libro “Un Capitano”, scritto da Francesco Totti e il giornalista Paolo Condò. Le riprese sono ormai entrate nel vivo, il risultato finale lo si potrà vedere sul piccolo schermo nel 2021.

E’ Pietro Castellitto, figlio di Sergio Castellitto e Margareth Mazzantini, a interpretare l’ex Capitano della Roma. Ilary si scatta un selfie anche con lui. Si complimenti con Greta e con il regista, Luca Ribuoli.

E’ entusiasta e sorridente sul set, quando già è buio. Anche il marito è felice: il nuovo progetto che ne racconta le gesta lo galvanizza. “Speravo de Morì Prima - La serie su Francesco Totti” è prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Kwaï.

Oltre ai protagonisti, Castellitto e la Scarano, nel cast c’è anche Monica Guerritore, che interpreta Fiorella, la mamma dell’ex calciatore.

Gianmarco Tognazzi è Luciano Spalletti, l’ultimo allenatore della sua carriera; Giorgio Colangeli il papà di Totti. Non è finita qui: nella serie tv ci sono anche Primo Reggiani (Giancarlo Pantano) e Alessandro Bardani (Angelo Marrozzini). Gabriel Montesi e Marco Rossetti (Antonio Cassano e Daniele De Rossi). Eugenia Costantini e Federico Tocci saranno, invece, i genitori di Totti da giovani.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/9/2020.